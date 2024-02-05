Планы по развитию энергетического сектора озвучили в правительстве Казахстана

Казахстан планирует нарастить поставки нефти по Транскаспийскому маршруту до трёх миллионов тонн в течение двух лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Развитие энергетического сектора остается одним из приоритетных направлений работы правительства Казахстана. Это касается укрепления нефтегазовой отрасли, модернизации электроэнергетической инфраструктуры и наращивания мощностей возобновляемой энергетики.

В нефтяной отрасли продолжается реализация крупных проектов расширения на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

"Пропускная способность казахстанского участка трубопровода КТК была увеличена с 54 до 72,5 миллиона тонн в год. При этом произведены первые поставки нефти по Транскаспийскому маршруту, которые будут увеличены до трёх миллионов тонн в течение двух лет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Наряду с этим ведётся активная работа по расширению Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. В результате его мощность вырастет с шести до 12 миллионов тонн в год, что полностью обеспечит потребность внутреннего рынка ГСМ.

В газодобывающей отрасли вводятся новые месторождения. Уже дан старт добыче газа на месторождениях "Рожковское", "Южный Аксай" и "Анабай" с извлекаемыми запасами более 31 миллиарда кубометров газа.

В среднесрочной перспективе ожидается запуск газовых месторождений "Урихтау Центральный", "Западная Прорва" и "Каламкас" с извлекаемыми запасами 69 миллиардов кубометров газа.

Параллельно ведутся работы по новым газоперерабатывающим заводам на Кашагане и Карачаганаке, а также в Жанаозене.

Планируются 2-я и 3-я очереди газопровода "Сарыарка", газопровод "Актобе-Костанай" и 2-я нитка газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент".

Для развития нефтегазохимии в этом году начнется строительство проекта Бутадиен на сумму миллиард долларов.

При этом продолжается реализация других крупных инвестиционных проектов по производству полиэтилена, полиэтилентерефталата и карбамида в Атырауской и Актюбинской областях на общую сумму 13,7 миллиарда долларов.

В электроэнергетике работа направлена на устранение дефицита и создание опережающих мощностей для экономики. В 2023 году введено порядка 500 МВт мощностей. В 2024 году будет введено 825 МВт в рамках 14 проектов, в том числе 12 проектов ВИЭ на 260 МВт. В Туркестанской, Алматинской и Кызылординской областях строятся тепловые электростанции с режимом маневренной генерации. Кроме того, готовятся модернизация 3-го и 4-го энергоблоков на Экибастузской ГРЭС-2 и строительство новой ГРЭС-3.

В Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске планируется строительство новых ТЭЦ.

Совместно со стратегическими инвесторами Total, Masdar, Acwa Power и Unigreen Energy ведётся работа по реализации проектов ВИЭ с общей мощностью 4 ГВт.