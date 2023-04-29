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Акорда Сегодня, 12:30
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Сегодня, 12:30
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Фото: Акорда

План озеленения и благоустройства Астаны презентовали Токаеву

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву был презентован план дальнейшего озеленения и благоустройства столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По словам акима Астаны Жениса Касымбека, в этом году на территории города планируется высадить более миллиона зеленых насаждений: саженцев различных деревьев и кустарников.

Также будет проведена реконструкция парков и зон рекреации вдоль реки Есиль.

Президент отметил важность создания благоприятных условий для отдыха горожан и подчеркнул, что уделяет особое внимание благоустройству Астаны.

Напомним, ранее глава государства  принял участие в городском субботнике.

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Сегодня, 12:30
483
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