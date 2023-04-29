План озеленения и благоустройства Астаны презентовали Токаеву

Фото: Акорда

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву был презентован план дальнейшего озеленения и благоустройства столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По словам акима Астаны Жениса Касымбека, в этом году на территории города планируется высадить более миллиона зеленых насаждений: саженцев различных деревьев и кустарников.

Также будет проведена реконструкция парков и зон рекреации вдоль реки Есиль.

Президент отметил важность создания благоприятных условий для отдыха горожан и подчеркнул, что уделяет особое внимание благоустройству Астаны.

Напомним, ранее глава государства принял участие в городском субботнике.