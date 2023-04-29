Президент Казахстана принял участие в городском субботнике

Фото: Акорда

В рамках экологического месячника "Жасыл Астана" Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев в Линейном парке столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе субботника Президент побеседовал с волонтёрами и студентами.

"Казахстан — наш общий дом. И мы должны содержать наш дом в чистоте. Необходимо сажать деревья и убирать улицы. Это наш священный гражданский долг. У нас нет другой страны. Призываю всех быть ответственными гражданами. Я благодарю вас всех, особенно волонтеров", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Участники субботника посадили два саженца сосны и 39 саженцев липы.