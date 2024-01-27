Пишу и плачу: Айжан Базакова попросила моральной поддержки у подписчиков

Казахстанский блогер-миллионник Айжан Байзакова рассказала в социальных сетях о том, что перезжает из Алматы в Астану, передаёт BaigeNews.kz.

Блогерша рассказала, что два года назад дала слово отцу мужа, что приедет в столицу, как только родится ребёнок. Однако девушка надеялась, что перезжать не придётся, потому что родители мужа, возможно, решат сами сменить место жительства.

"Со дня рождения Асада родители были рядом с нами в Алмате, и я так привыкла, и мы решили сдержать своё слово. Решение было тяжелым для меня, но я взвесила все за и против. Честно, я самый большой фанат Алматы, я всегда избегала Астану, но дом там, с где семья. Будем приезжать в гости. Честно пишу и плачу, мозг понимает, что это глупо, я же не в другую страну переезжаю, но душа болит", — призналась блогерша.

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Она также отметила, что ничего не знает об Астане и будет рада советам.

"Надеюсь мы полюбим другу друга с этим городом, и я смогу тут поселить свой Алматинский вайб. Впереди много нового и интересного, я никогда не уезжала из Алматы более чем на 2 недели. Хочу вашей моральной поддержки, а то Нурбек с ума сойдет один выгребать", — написала Айжан Байзакова.

Большинство подписчиков поддержали её и пожелали удачи. Кто-то даже порадовался за блогершу, потому что "в Алматы землетрясения, а в Астане их не бывает". Кто-то наоборот назвал столицу "каменными джунглями" и выразил сожаление о том, что девушка покидает Алматы с её шикарной природой и горами. Комментаторы также посоветовали сначала "пережить астанинские морозы, а потом будет легче".

Напомним, в ноябре прошлого года блогер с 2,4 миллиона подписчиков, 28-летняя Айжан Байзакова стала мамой во второй раз.

Недавно казахстанцев разозлил брат девушки — блогер Алихан Байзаков. На своей странице в Instagram он опубликовал шуточное видео, где отрабатывает удары на боксёрской груше. Под грушей казахстанец подразумевал девушку, которая отказывает ему в предложении. Видео вызвало возмущение казахстанцев