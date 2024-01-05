Брат Айжан Байзаковой разозлил Казнет "шуткой" о насилии

Блогер Алихан Байзаков на своей странице в Instagram опубликовал шуточное видео, где он отрабатывает удары на боксерской груше. Под грушей казахстанец подразумевал девушку, которая отказывает ему в предложении. Видео вызвало возмущение казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

Свои комментарии пользователи стали оставлять в публикациях блогера. Большинство казахстанцев посчитали такую шутку неуместной на странице блогера, чья аудитория насчитывает больше одного миллиона подписчиков.

Комментаторы также начали отмечать аккаунт фитнес-клуба, в котором было снято видео и оставлять комментарии. На странице фитнес-клуба позже появилось официальное заявление.

"Неуместный ролик абсолютно не совпадает с ценностями, которые пропагандирует наш бренд, и в целом является неэтичным, поэтому мы связались с Алиханом и попросили его удалить видео. На это получили отказ и объяснения – Байзаков не видит в ролике проблемы и пропаганды насилия", – говорится в сообщении.

Видео позже было удалено со страницы Байзакова.

Сестра Алихана популярный блогер Айжан Байзакова также прокомментировала ситуацию. В сторис она отметила, что не нужно судить по этому видео как ее брат относится к женщинам, добавив, что она не раз поднимала тему насилия против женщин.