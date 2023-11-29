Блогер с 2,4 миллиона подписчиков Айжан Байзакова стала мамой во второй раз. В соцсетях появилось видео из роддома, передаёт BaigeNews.kz.

"Принимаем ваши поздравления. 28 ноября родила себе второго мальчика. Спасибо клинике и всем акушерам. Всё прошло идеально", - сообщила блогер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dance With The Devil (@bayzakova)

Байзаковой 28 лет. Её старшего сына зовут Алан. Имя второго малыша блогер пока не сообщила.Она призналась подписчикам, что вторая беременность и роды протекали сложнее, чем первые.