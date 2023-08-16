"Пир во время чумы": блогер возмутился ночной подсветкой в Актау

Блогер и видеограф из Актау Азамат Сарсенбаев высказался о ночной подсветке зданий и жилых комплексов в Актау на фоне того, что с начала текущей недели в Мангистауской области введено веерное отключение электроэнергии, передаёт BaigeNews.kz.

"Акимат Мангистауской области призвал жителей области экономить электроэнергию в этот нелёгкий период в жизни региона. На фоне огромных проблем с выработкой электроэнергии в МАЭК не является ли "пиром во время чумы" использование дефицитного электричества в подсветке ЖК? Насколько целесообразно вот так впустую использовать драгоценные ресурсы в виде электричества в Актау, когда районы остаются без электричества?" — написал блогер на своей странице в Instagram и опубликовал видео объектов с ночной подсветкой в Актау.

Акиматам Актау и области он предложил разъяснить руководителям КСК жилых комплексов, социальных объектов и владельцам бизнес-учреждений необходимость бережного потребления электроэнергии в период ремонтных работ на МАЭК.

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С начала и до конца текущей рабочей недели в Актау, Жанаозене и других населённых пунктах области будет действовать режим частичного ограничения подачи электроэнергии. Такая мера вводится на фоне ремонтных работ, связанных с восстановлением энергоблока №3, находившегося в аварийном состоянии, а также в связи с временной остановкой работы энергоблока №1 ТЭС на "МАЭК".