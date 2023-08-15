  • 15 Августа, 06:50
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Опубликован график отключения электроэнергии в Мангистау

Сегодня, 06:39
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 06:39
Сегодня, 06:39
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Мангистауской области введены временные ограничения на использование электроэнергии в соответствии с утверждённым графиком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на центр общественных коммуникаций региона (ЦОК).

С начала текущей недели и до окончания рабочей недели в Актау, Жанаозене и ряде других населённых пунктов области будет действовать режим частичного ("веерного") ограничения потребления электроэнергии. Напомним, что такая мера вводится на фоне ремонтных работ, связанных с восстановлением энергоблока №3, находившегося в аварийном состоянии, а также в связи с временной остановкой работы энергоблока №1 ТЭС на "МАЭК".

График отключения электроэнергии в Мангистау составлен с 15 августа до 18 августа включительно. "О дальнейшем возможном продлении данного режима подачи электроэнергии жители области будут оповещены заранее", — отметили в ЦОК.

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