Пинавший ребёнка мужчина в Туркестанской области оказался его отчимом

В Минпросвещения прокомментировали видео из Туркестанской области, где мужчина пинает ребёнка, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В ведомстве сообщили, что подозреваемый приходится ребёнку отчимом.

"Да, до нас дошла информация о том, что вчера в Туркестанской области отчим совершил такой необъяснимый поступок. Мы видели видео. По этому факту возбуждено уголовное дело, полицейские нашли этого отчима и проводят соответствующие меры", – заявил заместитель председателя комитета по охране прав детей Минпросвещения Жолдас Батырхан.

Вместе с тем, он подчеркнул, что комитет по защите прав детей против того, чтобы взять на контроль всех отчимов и мачех и начать проверку их домов.

"Это нарушает права этой категории лиц. Есть много положительных примеров, когда отчимы и мачехи давали детям прекрасное воспитание и пример. Но мы призываем каждого педагога и каждого сотрудника образовательных учреждений постоянно следить за состоянием учащихся. Мы имеем право проверить семью только в том случае, если ребёнок пришёл с очевидными следами побоев на теле, повреждениями одежды, если он расстроен и грустный", - сказал Батырхан.

Напомним, ранее в Сети распространили шокирующие кадры, на которых мужчина с младенцем на руках кричит и пинает мальчика, сидящего на матраце. Рядом сидит еще один малыш. Все дети плачут.

В управлении полиции Сайрамского района Туркестанской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий в отношении малолетних детей. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.