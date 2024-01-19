Казахстан заключит договор с ООН о направлении первого самостоятельного контингента миротворцев

Министр обороны Руслан Жаксылыков, выступая на совместном заседании палат Парламента, рассказал о задачах миротворцев, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам нашу роту обеспечат боевыми колёсными машинами в количестве 15 единиц, инженерной техникой, КамАЗами, штатным вооружением, средствами связи и медицинским обеспечением.

"Как вы знаете, при выполнении миссии в Ливане мы выполняли задачи в составе Индийского контингента. Сегодня впервые мы добились того, что ООН дала нам самостоятельную миссию. Мы пойдем выполнять миссию под нашим флагом. Это самое основное. Второе, задачи, которые предстоят перед нами: это патрулирование района и выполнение комендантской службы. Рота будет находиться в резерве", - сказал Руслан Жаксылыков.

Дальнейшее участие Казахстана в миссиях ООН позволяет Вооруженным Силам Казахстана приобрести необходимые боевые навыки, которые активно внедряются в рамках совершенствования боевой выучки войск. Например, впервые сформированный в 2000-ых годах казахстанский миротворческий батальон вошел в военную историю страны, как первое военное подразделение, укомплектованное исключительно военнослужащими-контрактниками.

Напомним, что парламент одобрил направление казахстанских военных для участия в миссияях ООН.