Первомайский пробег в Актау: 40 водителей мопедов наказали за нарушения ПДД
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В Актау после завершения мотопробега 1 мая к административной ответственности за нарушения ПДД привлекли 40 водителей мопедов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
По данным департамента полиции Мангистау, мопедисты нарушали правила дорожного движения на автодороге в направлении баз отдыха после окончания мотопробега.
"Полиция сразу же пресекла их неправомерные действия. 40 мопедистов были привлечены к административной ответственности по двум статьям: за нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения, а также по статье управление транспортным средством водителем, лишенным права управления", - сообщили в полиции региона.
Сообщается, что во время мотопробега 1 мая на дороге перевернулся мопед. Пострадал 19-летний водитель мопеда, с переломом бедра его госпитализировали в травматологическое отделение больницы.
Также столкнулись два мопеда. В ДТП никто не пострадал.
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