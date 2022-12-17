Первое кредитное бюро: доходы казахстанцев растут быстрее, чем инфляция

Фото: pixabay.com

Аналитики Первого кредитного бюро пришли к выводу, что темпы инфляции в Казахстане ниже темпов роста доходов, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на официальный сайт организации.

По данным Аналитического центра Первого кредитного бюро, в третьем квартале 2022 года казахстанцы в среднем зарабатывали 299,8 тысячи тенге. Это на 56,1 тысячи тенге больше, чем годом ранее. Даже с учетом поправки на инфляцию темпы роста составили 5,8 процента.

Во втором квартале казахстанцы в среднем зарабатывали более 700 долларов — это произошло впервые за 7,5 лет.

"Однако для того, чтобы лучше понимать ситуацию, одного усредненного показателя мало. Так, в апреле 2022 года. каждый шестой наёмный работник заработал не более 100 тысяч тенге. Также размер заработной платы зависит и от географии. Например, быстрее всего за последний год оплата труда выросла в Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях — регионах, где она и без того была высокая (по республиканским меркам). В южных же областях оплата труда растет темпами ниже среднереспубликанских", — отмечают аналитики.

По их данным, на оплату труда во всех сферах влияют дополнительные факторы. Статистика показала, что наёмные работники с высшим образованием зарабатывают на 84,7 процента больше тех, у кого его нет. А работники с послевузовским образованием зарабатывают на 28,4 процента больше тех, кто остановился на высшем.

В крупных компаниях наёмные работники в апреле зарабатывали на 20,8 процента больше, чем сотрудники среднего бизнеса, и на 57 процентов, чем работники малого бизнеса.

Если рассматривать по форме собственности, то средний размер оплаты труда одного работника в иностранных компаниях составил 460,7 тысячи тенге — это на 58,3 процента больше, чем в частном секторе, и в два раза выше зарплат на госпредприятиях. В большинстве случаев самую высокую среднюю заработную плату получают работники в возрасте 35-44 лет.

"Также заработная плата часто зависит от пола. Работая на одной и той же должности в одинаковой сфере, работники могут получать совершенно разные зарплаты. Мужчина-руководитель по развитию финансовой или страховой компании получает в 9,3 раза больше коллеги-женщины. А оплата труда директора по персоналу в обрабатывающей промышленности вдвое выше у женщин, чем у мужчин", — делают выводы в Первом кредитном бюро.

Аналитики также отмечают: если смотреть на зарплаты казахстанцев с международной точки зрения (т.е. считать их в долларах), то тут ситуация также двоякая: с одной стороны, во втором квартале этого года показатель впервые за семь с половиной лет превысил 700 долларов. С другой, до перехода к плавающему курсу средняя зарплата доходила до 890 долларов.