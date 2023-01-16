Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения

Фото: kz24.news

Организаторы международного конкурса "Мисс Вселенная - 2022" принесли извинения участнице из Кыргызстана за ошибку в произношении названия её страны. Видео с извинениями опубликовано на официальном YouTube-канале конкурса, передает BaigeNews.kz.

Во время показа национальных костюмов ведущая конкурса, представляя кыргызскую участницу Алтынай Ботоярову, по ошибке произнесла "Казахстан" вместо "Кыргызстан". Видеоролик с конфузом опубликовала в Instagram сама Ботоярова.

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