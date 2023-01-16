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kz24.news Сегодня, 13:19
354
Сегодня, 13:19
354
Фото: kz24.news

Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения

Организаторы международного конкурса "Мисс Вселенная - 2022" принесли извинения участнице из Кыргызстана за ошибку в произношении названия её страны. Видео с извинениями опубликовано на официальном YouTube-канале конкурса, передает BaigeNews.kz

Во время показа национальных костюмов ведущая конкурса, представляя кыргызскую участницу Алтынай Ботоярову, по ошибке произнесла "Казахстан" вместо "Кыргызстан". Видеоролик с конфузом опубликовала в Instagram сама Ботоярова. 

 
 
 
 
 
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A post shared by 𝗕𝗢𝗧𝗢𝗬𝗔𝗥𝗢𝗩𝗔 𝗔𝗟𝗧𝗬𝗡𝗔𝗜 (@botoyarova_altynai)

"Наша команда приносит извинения Кыргызстану за неправильное произнесение названия страны во время недавнего предварительного мероприятия в Новом Орлеане", - сообщили в аккаунте конкурса.

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#конкурс красоты #Кыргызстан #Мисс Вселенная
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:19
354
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