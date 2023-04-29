Передвижение военной техники по Алматы прокомментировали в Минобороны

Фото: stopfake.kz

В Казнете распространяется видео, на котором запечатлена перевозка военной техники. Подпись гласит, что видео было снято в Алматы 26 апреля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт stopfake.kz.

Видео прокомментировали в министерстве обороны РК.

"На данном видео запечатлено передвижение военной техники из центрального региона страны в Алматы после проведения плановых занятий по боевой подготовке. В этой связи просим граждан не реагировать на распространяемые в социальных сетях слухи и доверять только официальным источникам информации", — отметили в пресс-службе ведомства.