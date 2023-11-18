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Пенсионерку убили в собственной квартире в Костанае

Сегодня, 22:51
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Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz Сегодня, 22:51
Сегодня, 22:51
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Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz

Костанайские полицейские расследуют убийство пенсионерки. Тело 61-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире одного из микрорайонов города , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".

Подозреваемая в убийстве уже задержана. 

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 51-летняя женщина, которая водворена в изолятор временного содержания. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводятся все необходимые следственные действия", — прокомментировали в департаменте полиции.  

Иные сведения в рамках тайны следствия разглашению не подлежат.

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