Пенсионерку убили в собственной квартире в Костанае

Костанайские полицейские расследуют убийство пенсионерки. Тело 61-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире одного из микрорайонов города , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".

Подозреваемая в убийстве уже задержана.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 51-летняя женщина, которая водворена в изолятор временного содержания. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводятся все необходимые следственные действия", — прокомментировали в департаменте полиции.

Иные сведения в рамках тайны следствия разглашению не подлежат.