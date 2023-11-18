Пенсионерку убили в собственной квартире в Костанае
Сегодня, 22:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:51Сегодня, 22:51
149Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz
Костанайские полицейские расследуют убийство пенсионерки. Тело 61-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире одного из микрорайонов города , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".
Подозреваемая в убийстве уже задержана.
"По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 51-летняя женщина, которая водворена в изолятор временного содержания. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводятся все необходимые следственные действия", — прокомментировали в департаменте полиции.
Иные сведения в рамках тайны следствия разглашению не подлежат.
Самое читаемое
- Серьёзные нарушения прав педагогов выявили в Казахстане
- Иностранцев и покойников обнаружили в очереди на получение жилья в Петропавловске
- Сборная Казахстана по футболу переезжает из Астаны
- Качеством ремонта дорог в Караганде возмутились депутаты
- Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к казахстанцам