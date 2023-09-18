Пенсионерка упала в шахту лифта в медцентре Алматы

Многочисленные переломы получила 73-летняя женщина, упавшая в шахту лифта в медцентре в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Об инциденте в соцсетях сообщил внук пострадавшей.

"Прошу максимальный репост! 17 сентября моя бабушка направилась на плановое лечение в городской ревматологический центр Алматы. Так как у бабушки в прошлом была операция на колени (эндопротезирование коленных суставов), ей очень тяжело подниматься по лестнице. Оказывается в этот же день у них не работал лифт. Бабушка по незнанию вызвала лифт и тут же упала в шахту высотой 1,3 метра. Ни табличек, ни знаков о том, что лифт неисправен, там не было! В последствии руководитель данной больницы уверяет меня в том, что там табличка стояла, но его кто-то сорвал!" - написал внук женщины.