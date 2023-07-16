Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау

Фото: скриншот с видео

В социальных сетях распространилось видео, где пожилая женщина набросилась на мальчика и начала избивать его руками и ногами, передаёт BaigeNews.kz.

"По словам автора видео, инцидент произошёл на футбольном поле в 17 микрорайоне, ЖК "Маек Куат" в Актау. Дети играли в футбол, один из мальчиков случайно попал мячом в другого. Пришла бабушка и начала заступаться за своего внука, пинать чужого мальчика и наносить удары по голове и лицу", — сообщается в подписи к видео в Telegram-канале Aktau 911.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Мангистауской области.

"15 июля около 19:30 в областную детскую больницу было обращение. Сотрудники полиции провели проверку по адресу, где факт подтвердился. 14 июля на футбольном поле, расположенном в 17 микрорайоне возле 54 дома, женщина избивала чужого ребенка. По данному факту на 64-летнюю женщину составили административный протокол по статье 73-1 КоАП РК ("умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности"), который будет направлен в административный суд для принятия решения", — сообщили в полиции.

Отметим, согласно этой статье пенсионерке грозит штраф в размере 15 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 15 суток.