Пели песни и возводили дамбы: что удивило представителя АНК в местах подтопления

Председатель Союза уйгурской молодёжи Казахстана Рустам Кайрыев во время общенационального телемарафона "Біз біргеміз!" поделился своими эмоциями от посещения подтопленных паводками областей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Рустам Кайрыев посетил Атыраускую область, куда была доставлена первая фура с гуманитарной помощью из Алматы. В сборе груза участвовали все этнокультурные объединения, депутаты маслихатов, активные граждане мегаполиса. Спикер отметил, что был поражён позитивным настроем народа, несмотря на тяжёлое испытание.

"Я увидел, как сплотились жители, волонтёры, в том числе и нашей Ассамблеи народа Казахстана, молодёжь, студенты, спортсмены. Знаете, был такой момент, когда они делали береговое укрепление и даже пели песни. На самом деле, это тяжёлый труд. Мы туда ехали такие воодушевлённые, думали, все эти 10 дней будем помогать. Это на самом деле очень тяжёлый труд, в который включились все", - сказал Кайрыев.

Особое внимание он обратил на слаженность действий населения.

"Самое интересное – туда приходили школьники, которые хотели помогать. Была даже нашумевшая история с собакой, которая помогала таскать мешки с песком. Я даже помню её кличку - Пшёнка. Все распределили свои обязанности. Была слаженная работа. Были лидеры, активисты с организационными способностями. При каждом был закрепленный представитель МЧС. Не поленились, вышли. Люди были готовы возвращаться в город, помогать службам. Я общался с жителями, не было негатива, критики действий государства. Просто действительно все объединились", - сказал председатель Союза уйгурской молодёжи Казахстана.

Отметим, общенациональный телемарафон "Біз біргеміз" стартовал в прямом эфире сразу 10 телеканалов. В пятичасовом марафоне зрителей ждут истории очевидцев, пострадавших от паводков, и репортажи журналистов.

Главные герои марафона – спасатели, медики, военнослужащие, волонтёры, полицейские, предприниматели, а также жители регионов, ставшие реальным олицетворением единства и сплочённости нашего народа в тяжёлые дни. Рискуя собственным здоровьем и жизнью, они с честью выполнили и продолжают выполнять свой служебный и гражданский долг.