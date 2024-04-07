Паводки в ЗКО: реки Жайык и Чаган представляют опасность

В Западно-Казахстанской области сохраняются риски подтопления. Такая информация поступила от ДЧС региона, передаёт BaigeNews.kz.

На брифинге республиканского информационного штаба старший инженер информационно-аналитической группы ДЧС ЗКО Нуржан Толеуш сообщил, что на сегодня паводковая обстановка в области остаётся стабильно сложной. Объём воды в реках Жайык и Деркул находятся на ежедневном контроле.

"Сейчас уровень воды в реке Жайык составляет 689 сантиметров. Самый опасный уровень – 850 сантиметров. Сегодня благодаря ежедневному мониторингу мы замечаем подъем воды в реке Жайык. В этой связи мы заранее эвакуировали жителей дачных массивов. Кроме того, объёмы воды выше нормы оказались и в реке Чаган. Поэтому ведётся активная эвакуация людей из Бурлинского, Теректинского районов и района Байтерек", — проинформировал Толеуш.

Так, на сегодняшний день эвакуированы 7039 человек, в том числе 3538 детей. По области работает 161 эвакуационный пункт. В них размещены свыше 1000 человек. Остальная часть эвакуированных проживает у родственников. 10 населенных пунктов остались без транспортного сообщения. Эти населённые пункты обеспечены запасами продуктов питания. 4,5 тысяч домашних животных перевезены в безопасное место.

Нуржан Толеуш отметил, что всего по области откачан миллион кубометров талой воды, уложено более 219 тысяч единиц мешкотары. К этим работам привлечено 1900 человек, 165 единиц техники, 76 мотопомп.

Также к противопаводковым мероприятиям привлекли силы и средства ДЧС Мангистауской области и воинской части Узынагаша Алматинской области.

Напомним, на данный момент подтопления ликвидируют в семи регионах страны. Всего в Казахстане с начала паводкого периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей.