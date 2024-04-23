Паводки в Казахстане: в ликвидации последствий принимают участие более 32 тысяч человек

В Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях ликвидация паводков продолжается, передаёт BaigeNews.. На западе страны обстановка осложнилась на фоне сбросов воды из Ириклинского водохранилища (Россия) в реку Жайык.



В областях Абай, Ұлытау, Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской и Костанайской обстановка стабильная, уровень воды в местных реках постепенно снижается. Угрозы подтопления населенных пунктов нет.



Вопросы жизнеобеспечения населенных пунктов в зонах ЧС решаются оперативно. Это касается доставки питьевой воды, восстановления энергоснабжения и транспортного сообщения.

С начала ликвидации паводков откачано порядка 11,6 млн кубометров талых вод, уложено более 5 млн ед. мешкотары.

К слову, ликвидации последствий паводков участвует свыше 32 тыс. человек, порядка 5 тыс. единиц техники, 310 плавсредств и 13 вертолетов.



Для проведения непрерывных аварийных и неотложных работ в 10 регионах было оперативно разбронировано большое количество специальной техники, а также другое имущество.

МЧС круглосуточно продолжается мониторинг за водохранилищами, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан и снижению рисков подтоплений.