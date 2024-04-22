Паводки в Казахстане: свыше 23 тысяч человек вернулись в свои дома

По республике вернулись в свои дома 23 085 человек, передаёт BaigeNews. В эвакопунктах остаются 8 872 человек, из них 3 852 ребенка.

Откачано свыше 11,4 млн м3 талой воды, проведена укладка 5,3 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. Отведена и откачана вода из 4 554 жилых домов и 2767 дворовых территорий.

На телефон горячей линии поступило 2132 звонка.