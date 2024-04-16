Паводки в Казахстане: спасено свыше 111 тысяч человек
Сегодня, 08:14
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Сегодня, 08:14Сегодня, 08:14
150Фото: фото: МЧС РК
Службами гражданской защиты спасено 111 256 человек, в том числе 39 222 ребенка, передает BaigeNews со ссылкой на пресс-службу МЧС нашей страны. В безопасное место отогнано 107 613 сельскохозяйственных животных. Вернулись домой 11 991 человек.
В эвакопунктах находятся 6 717 человек, в том числе 2 952 ребенка.
Откачано свыше 9,6 млн. м3 талой воды, уложено более 2,3 млн. мешкотар и 1,2 млн. тонн инертного материала. Отведена вода из 3 565 жилых домов и 2 195 дворовых территорий.
Отработано 1 787 обращений на горячую линию.
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