Паводки в Казахстане: спасено свыше 111 тысяч человек

Службами гражданской защиты спасено 111 256 человек, в том числе 39 222 ребенка, передает BaigeNews со ссылкой на пресс-службу МЧС нашей страны. В безопасное место отогнано 107 613 сельскохозяйственных животных. Вернулись домой 11 991 человек.



В эвакопунктах находятся 6 717 человек, в том числе 2 952 ребенка.



Откачано свыше 9,6 млн. м3 талой воды, уложено более 2,3 млн. мешкотар и 1,2 млн. тонн инертного материала. Отведена вода из 3 565 жилых домов и 2 195 дворовых территорий.

Отработано 1 787 обращений на горячую линию.