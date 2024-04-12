Паводки в Казахстане: на 13 дорогах ограничено движение

В Казахстане из-за ситуации с паводками введено ограничение на 13 автодорогах республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"По состоянию на 12 апреля 2024 года в 09:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 7 участках общей протяженностью 8695 метров в 4 областях (Акмола, Атырау, Костанай, СКО)", - говорится в сообщении.

Ограничение движения распространяется на 13 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, СКО) на протяженности 618 км.



На данный момент на республиканских дорогах задействовано 450 единиц техники и 853 человек.