Паводки в Казахстане: есть ли угроза для посевной кампании, рассказали в МСХ

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на пресс-конференции в правительстве рассказал о ходе посевной кампании в Казахстане, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Айдарбек Сапаров сообщил, что на сегодняшний день посевные работы уже ведутся в некоторых регионах Казахстана, засеяно 1,5 млн га. Массовая же посевная кампания начнется во второй декаде мая.

"В первую очередь, мы должны подготовить технику — по данным акиматов, на сегодня 98% подготовлено, осталось 2% довести. До 15 мая аграрии будут готовы, по данным акиматов. Поэтому здесь мы проблем не видим. Говорят будут сильные дожди с 13 мая, поэтому мы уже предупредили акиматы, чтобы они проинформировали сельхозформирования о том, что в случае чего в ночную смену тоже нужно быть готовыми. Если не будем успевать, чтобы в ночную смену тоже работали. Для этого нужно создать все необходимые условия для механизаторов", - добавил министр.

Однако он воздержался от прогнозов касастельно будущего урожая.

"Прогнозы давать рано, потому что в оптимальные сроки посеем — плюс-минус пять дней, до 5 июня надо наверное завершить. Посмотрим какие будет всходы, в принципе влаги достаточно, а как будет вегетация и кущение время покажет. Потом можно будет какие-то прогнозы говорить", - пояснил глава МСХ.

Он же сообщил, что при потребности 2,4 млн тонн семян на сегодняшний день по данным акиматов засыпано 99%. Оставшийся объем будет обеспечен за счет резерва Продкорпорации. На сегодня проводятся работы по воздушно-тепловому обогреву и протравке семян.

Аграриям отгружено всего 453 тыс. тонн удобрений, что составляет только 30% от плана на 2024 год.