Паводки: 2,54 млрд тенге для строительства домов поступило в фонд "Қазақстан халқына"

Фонд "Қазақстан халқына" представил актуальную информацию о сумме средств, перечисленной от граждан и компаний для помощи пострадавшим от паводков в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

По информации на 19 апреля в фонд "Қазақстан халқынапоступило 2,54 млрд тенге.

Сбор средств для пострадавших продолжится до 30 апреля, все собранные средства будут направлены на строительство домов в сельской местности, разрушенных стихией.

"Тысячи граждан отправили посильные для них суммы. Пожертвования поступают от граждан Казахстана из-за рубежа, от иностранцев, от зарубежных компаний. Помощь некоторых граждан доходит до миллиона тенге. Много организаций из различных секторов экономики отправили однодневные заработные платы — это государственные учреждения и предприятия, государственные и национальные компании, частные организации и индивидуальные предприниматели", — рассказали в фонде.

Крупные целевые взносы внесли компании из строительного и транспортно-логистического сектора: B & A Contractors SA, Mabco Constructions S.A., Исткомтранс, Отау-Строй, KazVagonBuilding.

"Отдельно можно выделить действующих доноров Фонда — Народный Банк Казахстана, который внес 950 млн тенге, Компания "Достар", KBI Energy Group и др. Фонд "Қазақстан халқына" благодарит каждого, кто поддержал инициативу Главы государства по оказанию помощи пострадавшим от паводков", — добавили в фонде.

Ранее попечительский совет фонда утвердил решение о выделении 10 млрд тенге на строительство домов в сельской местности. За счет средств фонда и собранных денег возможно построить более 500 домов. В фонде "Қазақстан халқына" надеются, что до конца апреля увеличится количество домов, которые будут построены за счет благотворительных средств.

Фонд просит использовать для пожертвований только счета и реквизиты, указанные на официальном сайте фонда qazaqstanhalqyna.kz/ru/donors.html. Для физических лиц переводы доступны в мобильных приложениях банков в разделе "благотворительность".

В настоящее время остаются подтопленными 6 009 частных жилых домов и 1 109 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях. В свои дома вернулись 19 656 человек, эвакуированных из зоны паводка.

Президент Казахстана принял решение ввести режим жесткой экономии государственных средств для того, чтобы направить их жителям, пострадавшим от паводков.

Тем, кто потерял жилье или нуждается в ремонте, будут выделены средства; пострадавшим, которые захотят переселиться в квартиры, будут покупать и выдавать квартиры.