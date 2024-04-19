Паводки в Казахстане: 19 656 эвакуированных вернулись в свои дома
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В свои дома вернулись 19 656 человек, эвакуированных из зоны паводка в регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные МЧС РК.
Как сообщила официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева на брифинге, всего с начала паводка спасено и эвакуировано 118 116 человек, из них 44 241 ребёнок. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных. В эвакопунктах остаются 8 850 человек, из них 3 948 детей.
Отведена вода из 4 274 жилых домов и 2 719 дворовых территорий. Откачано свыше 10,3 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 3,3 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала.
Остаются подтопленными 6 009 частных жилых домов и 1 109 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.
"Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 44 113 человек и 4 608 единиц техники, 858 водооткачивающих средств, 339 плавательных средств, 16 воздушных судов, а также активное участие принимают волонтёры. В пострадавшие регионы доставлено свыше 4 529 тонн гуманитарной помощи железнодорожным, автомобильным транспортом и воздушными судами", – сказала официальный представитель МЧС.
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