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  • Павлодарский нефтехимический завод отвергает обвинения в завышении тарифа
pnhz.kz Сегодня, 16:04
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Фото: pnhz.kz

Павлодарский нефтехимический завод отвергает обвинения в завышении тарифа

В специализированном суде по административным правонарушениям Павлодара стартовало рассмотрение дела в отношении ТОО "ПНХЗ", передаёт BaigeNews.kz. Предприятие привлекают к ответственности в соответствии с пунктом 3 статьи 159 КоАП РК — "Злоупотребление субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением путём установления, поддержания монопольно высоких (низких) или монопсонически низких цен".

Согласно материалам судебного дела, павлодарский департамент Агентства по защите и развитию конкуренции, опираясь на постановление областной прокуратуры, в начале 2022 года провёл проверку деятельности завода и дал заключение о нарушении в области защиты конкуренции.

Завод заподозрили в установлении монопольно высокой цены на переработку сырой нефти – в 2021 году её размер составил 23 240 тенге за тонну без учёта НДС (в 2020 году – 20 904 тенге/тонна). Эти цифры не соответствовали расчётам специалистов госоргана, по мнению которых тариф должен составлять 19 178 тенге за одну тонну без учёта НДС.

Эти выводы ранее легли в основу уголовного дела, которое вёл департамент экономических расследований по Павлодарской области. Но как выяснилось в суде, его прекратили "за отсутствием состава уголовного правонарушения".

В июле сотрудники департамента АЗРК составили протокол согласно пункту 3 статьи 159 и направили дело в административный суд. Если применение завышенного тарифа ТОО "ПНХЗ" будет установлено, предприятие ждёт крупный штраф и конфискация полученного за услугу монопольного дохода, но не более чем за один год.

Но в компании категорически не согласны с подсчётами проверяющих. Представители завода попытались оспорить протокол о нарушении в судебном порядке. По их утверждению, сотрудниками департамента АЗРК не приняты во внимание все затраты "ПНХЗ", приведённые в материалах дела.

"Исследование проведено без соответствующей оценки затратной части ТОО "ПНХЗ", бизнес-планов завода и других текущих кредиторских обязанностей, что существенно влияет на ценообразование при определении тарифа по переработке нефти". Что подтверждено показанием специалиста, проводившего исследование о том, что им не были учтены затраты завода при возврате инвестиций в 2021 году в сумме 21 миллиард тенге в АО "Самрук- Казына", также исполнение ТОО "ПНХЗ" обязательств по текущим кредиторским задолженностям (около 51 миллиарда тенге)", – эти аргументы представителей завода отражены в судебном постановлении. Они также считают, что необходимо было провести антимонопольное расследование в соответствие с требованиями Предпринимательского Кодекса.

Оспорить законность возбуждения административного производства не удалось. На днях его возобновили, но представители завода вновь заявили ходатайство об отложении. Они намерены обратиться в апелляционную судебную коллегию и сообщили, что ждут ответа от Генеральной прокуратуры, куда направили жалобу. Суд ходатайство удовлетворил, поэтому выяснять законный тариф ТОО "ПНХЗ" или нет - будут после возобновления процесса.

Напомним, в феврале был арестован генеральный директор ТОО "ПНХЗ" Оспанбек Алсеитов. Тогда Агентство по финансовому мониторингу заявило о досудебном расследовании по факту незаконного отчуждения в аутсорсинг функций ТОО "ПНХЗ" по компаундированию процесса производства дизельного топлива.

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#монополия #АЗРК #Павлодар
Ирина Адылканова Журналист
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