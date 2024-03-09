Павел Колмаков взял "серебро" на Кубке мира по фристайлу-могул

Один из лидеров команды Казахстана по фристайлу-могул Павел Колмаков стал серебряным призёром этапа Кубка мира в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета РК.

В полуфинале Колмаков оказался сильнее финна Севери Виерелы. В большом финале он встретился с титулованным канадцем Микаэлем Кингсбери.

В решающем заезде победу одержал Кингсбери — Колмаков завоевал серебряную медаль.