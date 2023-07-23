Пациенты детской инфекционной больницы в Актау второй день сидят без воды

Фото: news.myseldon.com

В детской инфекционной больнице Актау второй день нет воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

С жалобой обратилась молодая мама с ребёнком. По её словам, уже второй день в медучреждении нет ни питьевой, ни технической воды. Приходится закупаться питьевой водой в пятилитровых бутылках. Нечем помыть посуду для детского питания.

"Нет возможности помыть посуду. В палате не убрано. Ничего конкретного нам не отвечают. Из-за таких обстоятельств мы хотим выписаться домой под расписку, но нас не отпускают", — возмущается пациентка Жазира.

В детской инфекционной больнице сообщили, что в настоящее время идёт замена трубопровода, так как они устарели, и вода часто протекает в подвал.

Когда закончится ремонт, пока неизвестно.