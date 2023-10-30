Пациентку транспортировали в реанимацию в темноте во время блэкаута в Астане

Когда электричество в Астане отключили, медперсоналу пришлось экстренно перетранспортировать пациентку по лестнице в темноте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичное Управление общественного здравоохранения.

В социальных сетях распространяется видео, где видно, как в полной темноте медики поднимают по лестнице носилки с пациенткой. Пользователи Сети были возмущены тем, что в учреждении здравоохранения не работали генераторы во время блэкаута.

Столичное Управление общественного здравоохранения в ответ на это сообщило, что кадры запечатлены в Многопрофильной городской больнице Астаны №1. Во время отключения электроэнергии с целью наблюдения пациентку перетранспортировали в отделение реанимации по лестничному маршруту, поскольку лифты не работали. Сейчас состояние пациентки - стабильное.

Сообщается также, что все больницы Астаны имеют генераторы и подключаются к ним самостоятельно, если отсутствует электричество. Вчерашняя авария затронула семь городских медучреждений, но все они были подключены к генераторам, и сбоев в их работе не было.

Электричество подключили частично в некоторых помещениях. Поскольку в приоритете были отделения реанимации, интенсивной терапии и в операционные блоки, в палатах больниц и большинстве отделений свет отсутствовал.

Отмечается, что медперсонал постоянно находится рядом с пациентами. На момент отсутствия электроэнергии в этих больницах срочных операций не проводилось.

Напомним, в результате аварии вечером 29 октября были отключены от электроэнергии жилые массивы в Сарыаркинском, Байконырском и Алматинском районах столицы. Прекратилось водоснабжение, на дорогах не работали светофоры, в результате образовались автомобильные пробки.

Аким Астаны Женис Касымбек принёс извинения горожанам за причинённые неудобства и пообещал, что свет дадут в течение получаса.