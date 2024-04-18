Патрульные круглосуточно дежурят на участках автодорог с переливами в СКО
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В СКО патрульные полицейские круглосуточно контролируют участки автодорог с переливами, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В то время пока сотрудники ведущих служб полиции вместе со спасателями круглосуточно задействованы на борьбе с последствиями паводка, за городом в напряженном ритме работают сотрудники областного батальона патрульной полиции, обеспечивающие безопасность на трассах.
Небывалый разлив реки Есиль внес известные коррективы в жизнь жителей области, а также в организацию работы патрульных полицейских, дежурящих на загородных автодорогах. Однако автопатрули оперативно переориентировались в новых обстоятельствах; обеспечение дорожной безопасности под контролем, осуществляется в штатном режиме.
— Сотрудники БПП ДП СКО в две смены дежурят на участках автодорог, где наблюдаются переливы воды. Наша задача — обеспечение дорожной безопасности, недопущение несчастных случаев, содействие спасателям и оказание всемерной помощи населению, — отмечает командир БПП ДП СКО Валихан Оразалин.
Самое читаемое
- Защитники Бишимбаева пытались обмануть присяжных заседателей
- Не оставила следов: в вип-комнате, где умерла Салтанат Нукенова, не нашли её отпечатков пальцев
- В Камыш-Самарские озёра ЗКО впервые за 20 лет начала приходить вода
- "Игра": брат Нукеновой не сдержал эмоции после новости о завещании Бишимбаева
- Зачем адвокат Бишимбаева подделал скриншот переписки Нукеновой