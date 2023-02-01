Партии "Ауыл" и Respublica определились с датой проведения предвыборных съездов

Фото: parlam.kz

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" проведёт ХХІІ внеочередной съезд в Астане 4 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

На съезде рассмотрят вопросы участия партии в выборах депутатов мажилиса парламента и маслихатов. В мероприятии примут участие более 100

делегатов из регионов Казахстана.

Внеочередной съезд партии Respublica состоится 6 февраля.

Таким образом, все партии все партии определились с датами проведения предвыборных съездов. Партия ОСДП назначила внеочередной съезд на 2 февраля, "Байтак" объявит партийный список кандидатов в мажилис 3 февраля, "Ауыл" — 4 февраля, Respublica — 6 февраля, Amanat назначила внеочередной съезд на 7 февраля.

Первой свой предвыборный съезд провела Народная партия.