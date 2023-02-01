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  • Партии "Ауыл" и Respublica определились с датой проведения предвыборных съездов
parlam.kz Сегодня, 15:28
204
Сегодня, 15:28
204
Фото: parlam.kz

Партии "Ауыл" и Respublica определились с датой проведения предвыборных съездов

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" проведёт ХХІІ внеочередной съезд в Астане 4 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии. 

На съезде рассмотрят вопросы участия партии в выборах депутатов мажилиса парламента и маслихатов. В мероприятии примут участие более 100
делегатов из регионов Казахстана.

Внеочередной съезд партии Respublica состоится 6 февраля.

Таким образом, все партии все партии определились с датами проведения предвыборных съездов. Партия ОСДП назначила внеочередной съезд на 2 февраля, "Байтак" объявит партийный список кандидатов в мажилис 3 февраля, "Ауыл" — 4 февраля, Respublica — 6 февраля, Amanat назначила внеочередной съезд на 7 февраля.

Первой свой предвыборный съезд провела Народная партия.

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#партия #съезд #Мажилис #выборы #AMANAT #Ауыл #Respublica #ОСДП #Байтак
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:28
204
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