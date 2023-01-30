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Народная партия первой провела предвыборный съезд Сегодня, 16:32
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Сегодня, 16:32
121

Народная партия первой провела предвыборный съезд

Повышение доходов казахстанцев, трансформация в системах образования и медицины. Об этом и не только говорил представитель Народной партии Казахстана Ермухамета Ертысбаева на внеочередном Съезде НПК, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы подбирали кандидатов в Мажилис Парламента из числа самых лучших и самых достойных партийцев. В наших рядах есть представители разных наций и социальных страт. Мужчины, женщины и молодежь. Предприниматели, бюджетники, многодетные матери и гражданские активисты. Только при таком плюрализме мы сумеем учесть и соблюсти права и интересы всех представителей общества. Чем больше в обществе мнений, и чем они разнообразнее – тем эффективнее будет демократия", - заявил Ертысбаев.

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#Ермухамет Ертысбаев #Народная партия Казахстана
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:32
121
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