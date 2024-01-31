Парковки возле бизнес-центров останутся платными в Астане

Акимат Астаны не планирует ликвидировать платные парковки возле бизнес-центров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Ранее на встрече акима столицы Жениса Касымбека с предпринимателями владельцы бизнес-центров жаловались, что платная парковка возле их объектов негативно влияет на поток посетителей.

После этого в столичном акимате пообещали рассмотреть вопрос о ликвидации платных парковок на территории бизнес-центров.

"Изменения касательно бесплатных парковок возле некоторых бизнес-центров не планируются", — ответили в акимате Астаны.

Здесь уточнили, что в ноябре 2023 года ТОО "Парковочное пространство Астаны" дано поручение о демонтаже платных парковок в районе социальных объектов в столице. Их демонтировали по следующим адресам:

улица Сакена Сейфуллина, район дома 21, 28;

проспект Республики, район дома 40;

улица Алиби Жангельдина, район дома 28;

проспект Абая, район дома 19;

улица Ыкылас Дукенулы, район дома 32;

улица Динмухамеда Кунаева, район дома 33/1;

улица Талгата Бигельдинова, район дома 6А;

улица Мухтара Ауэзова, район дома 9.

Места для платных парковок находятся в собственности Астаны. С начала 2023 года платными парковками воспользовались более 2,2 миллиона человек.

С 1 февраля в аэропорту Алматы подорожает парковка. Тарифы будут разниться в зависимости от зоны парковки и времени нахождения транспортного средства на стоянке.