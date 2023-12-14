Востребованность платных автопарковок подсчитали в Астане

С начала 2023 года платными парковками в Астане воспользовались более 2,2 млн человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "Парковочное пространство Астаны".

"В целом 2023 год был особенно эффективным в сфере парковочной инфраструктуры Астаны. Для жителей домов, где организованы платные парковки, при оформлении резидентского абонемента реализована возможность парковаться бесплатно. Для повышения удобства пользователей в мобильном приложении Kaspi.kz внедрены автоматические уведомления. Приложение автоматически определяет номер ближайшей парковки по геолокации в процессе оплаты. Платные парковки возле социальных объектов демонтированы", — отметил директор ТОО "Парковочное пространство Астаны" Чингиз Досыбаев.

Указывается, что с момента введения платных парковок количество нарушений на платных парковочных зонах снизилось на 30%, а оборачиваемость машиномест увеличилась в пять раз.

Первые платные парковки были запущены на бульваре "Нуржол" в январе 2018 года. Места для платных парковок находятся в собственности Астаны. Штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств составляет 3 МРП. В выходные и праздничные дни парковки платные.