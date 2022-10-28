Пара Голубев-Недовесов впервые пробилась в полуфинал АТР 500

Фото: пресс-службы ФТК

Хороший результат показывает в Базеле сильнейшая мужская пара Казахстана - Андрей Голубев и Александр Недовесов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ФТК.

Казахстанцы в четвертьфинале турнира серии АТР 500 в Швейцарии нанесли поражение Рафаэлу Матосу (Бразилия) и Давидому Веге Эрнандесу (Испания) со счётом 7:5, 6:3.

В полуфинале Андрей и Александр сыграют с Иваном Додигом (Хорватия) и Остином Крайчеком (США).

Напомним, в матче первого круга лидеры мужской сборной Казахстана в парном разряде одержали волевую победу над 16-й ракеткой мира Харри Хелиёваарой (Финляндия) и 19-й ракеткой мира Ллойдом Гласспулом (Великобритания) со счётом 7:5, 4:6, 10:3.