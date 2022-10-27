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  • Голубев и Недовесов обыграли четвёртых сеянных на турнире АТР 500
пресс-службы ФТК Сегодня, 08:20
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Фото: пресс-службы ФТК

Голубев и Недовесов обыграли четвёртых сеянных на турнире АТР 500

Казахстанцы Андрей Голубев и Александр Недовесов вышли в четвертьфинал турнира серии ATP 500 в Базеле (Швейцария), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ФТК.

В матче первого круга лидеры мужской сборной Казахстана в парном разряде одержали волевую победу над 16-й ракеткой мира Харри Хелиёваарой (Финляндия) и 19-й ракеткой мира Ллойдом Гласспулом (Великобритания) со счётом 7:5, 4:6, 10:3.

В четвертьфинале престижного турнира Андрей и Александр сыграют против бразильца Рафаэля Матоса и испанца Давида-Вега Эрнандеса.

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#теннис #ATP
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:20
42
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