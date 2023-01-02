Папу Римского Бенедикта XVI похоронят 5 января

Фото: vaticannews

В понедельник в Ватикане началось прощание с почётным папой Бенедиктом XVI. Похороны пройдут 5 января. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальное издание Ватикана Vatican News.

Тело усопшего выставлено в Соборе Святого Петра "для молитвы и прощания с верующими".

Как сообщает издание, прощание продлится три дня, после чего 5 января после заупокойной службы во главе с нынешним предстоятелем Римско-католической церкви Франциском состоятся похороны.

Уже объявлено, что Бенедикт XVI будет похоронен в крипте под алтарной частью собора, как он сам того желал, выбрав изначальное место упокоения своего предшественника Иоанна Павла II (1920-2005). После возведения в лик святых польского Папы его останки были перенесены в верхнюю часть собора.

Напомним, Бенедикта XVI скончался в возрасте 96 лет. Он провёл свои последние годы в монастыре Mater Ecclesiae в стенах Ватикана. Его преемник папа Франциск часто навещал его там.

Бенедикт XVI был избран папой в 2005 году, когда ему было 78 лет. Он стал одним из самых пожилых кардиналов в истории, взошедших на Святой Престол.