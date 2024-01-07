Папа римский призвал христиан к единству

Папа римский Франциск в католический праздник Богоявления призвал к единству христиан и совместной молитве за мир, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24″.

Он обратился к верующим на площади Святого Петра в Ватикане после того, как возглавил праздничную мессу. Понтифик напомнил о встрече в Иерусалиме папы римского Павла VI с вселенским Константинопольским патриархом Афинагором в 1965 году.

"Давайте учиться у этой встречи двух великих церквей, продолжим общий путь к единству христиан, молясь, работая, идя рука об руку. И помолимся вместе о мире", — призвал Франциск.

Папа римский также выразил сочувствие иранскому народу в связи с терактом, жертвами которого стали почти 100 человек.

"Выражаю свою духовную близость родственникам многочисленных жертв террористической атаки в Кермане, всем пострадавшим", — сказал понтифик.

Ранее папа Римский Франциск призвал к прекращению огня в войне между Израилем и ХАМАС и обратился с призывом освободить заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа. Он отметил, что "война – это всегда поражение".