Папа римский призвал христиан к единству
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Папа римский Франциск в католический праздник Богоявления призвал к единству христиан и совместной молитве за мир, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24″.
Он обратился к верующим на площади Святого Петра в Ватикане после того, как возглавил праздничную мессу. Понтифик напомнил о встрече в Иерусалиме папы римского Павла VI с вселенским Константинопольским патриархом Афинагором в 1965 году.
"Давайте учиться у этой встречи двух великих церквей, продолжим общий путь к единству христиан, молясь, работая, идя рука об руку. И помолимся вместе о мире", — призвал Франциск.
Папа римский также выразил сочувствие иранскому народу в связи с терактом, жертвами которого стали почти 100 человек.
"Выражаю свою духовную близость родственникам многочисленных жертв террористической атаки в Кермане, всем пострадавшим", — сказал понтифик.
Ранее папа Римский Франциск призвал к прекращению огня в войне между Израилем и ХАМАС и обратился с призывом освободить заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа. Он отметил, что "война – это всегда поражение".
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