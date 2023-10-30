"Война – это всегда поражение". Папа Римский призвал прекратить огонь в секторе Газа
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Папа Римский Франциск призвал к прекращению огня в войне между Израилем и ХАМАС и вновь обратился с призывом освободить заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Голос Америки".
"Давайте не будем отказываться от возможности сложить оружие", – заявил он, выступая с еженедельным обращением на площади Святого Петра.
"Прекратите огонь. Братья и сестры, остановитесь! Война – это всегда поражение", – подчеркнул понтифик.
Он отметил, что "в Газе, в частности, должна быть возможность гарантировать (предоставление) гуманитарной помощи".
Франциск также призвал к немедленному освобождению заложников, захваченных ХАМАС 7 октября.
Тем временем тысячи отчаявшихся жителей Газы ворвались на склады и в распределительные центры Агентства ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA), захватив муку и "основные жизненно важные вещи", сообщила в воскресенье организация.
Выступление папы Франциска прозвучало на фоне наземных операций израильских войск против ХАМАС в секторе Газа, которые премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал вторым этапом трёхнедельной войны.
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