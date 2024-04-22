Панельные дома признали памятниками архитектуры в Германии

В Германии панельные дома времен социализма признали памятниками архитектуры. Об этом сообщил Telegram-канал "Bild на русском", передает BaigeNews.kz.

В 1970 году в ГДР разработали серию панельных домов WBS 70 (Wohnungsbauserie 70). Их начали строить с 1973 года. К 1990 году в Восточной Германии ввели в эксплуатацию около 1,3 млн новых квартир.

На окраинах городов появились целые панельные микрорайоны, такие как Марцан в Берлине или Лобеда в Йене. После объединения Германии многие панельные дома были снесены, перестроены или модернизированы.

Сегодня в ФРГ осталось лишь несколько оригинальных домов серии WBS 70, "сейчас речь идет о последних экземплярах", рассказал глава службы по охране памятников Эрфурта Марк Эшерих. С ним согласен коллега из Лейпцига Клаус Йештедт: "Значительно уменьшилось число тех (зданий), которые еще можно признать "панелькой" из ГДР".

В Ростоке, Дрездене, Гере, Галле и Бернау памятниками признали целые панельные микрорайоны.