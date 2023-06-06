Падение крыши в Балхаше: у пострадавшего сломаны позвонки

Фото: instagram.com/balqash_qalasy_akimdigi

О состоянии мужчины, пострадавшего при падении крыши жилого дома в Балхаше, сообщили врачи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Orken.media.

В отделение травматологии госпитализировали 28-летнего местного жителя.

"Вчера вечером поступил парень 28 лет в отделение травматологии после штормовой бури. Пациент получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и краевые переломы 4-го, 5-го, 6-го грудных позвонков. На данный момент состояние стабильное, средней степени тяжести, лечение получает. Чувствует себя достаточно хорошо", - сообщил врач-травматолог Дмитрий Пинаев.

Напомним, из-за порывистого ветра, скорость которого достигала 25 метров в секунду, снесло крышу пятиэтажки. Упавшая конструкция повредила два авто. Водителя одного из них доставили в больницу.

В аварийных работах по разбору завалов было задействовано 153 человека и 12 единиц техники. По распоряжению акима города создана специальная комиссия, которая проведёт обследование и составит акт ущерба.