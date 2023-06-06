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Сегодня, 00:02
215
215Фото: очевидцы
Сильный ветер снёс крышу жилого дома в Балхаше
В Балхаше сильный ветер снёс крышу жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Инцидент произошёл 5 июня около 21:00.
"Из-за усиления ветра с порывами с дома по улице Караменде би, 4 упала крыша. Под ней остались две машины, водитель одной из них был доставлен в больницу, его обследовали, переломов нет. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь", — указывается в сообщении.
В настоящее время ведётся уборка обрушившейся части кровли. Крыша будет восстановлена, заверили в акимате.
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