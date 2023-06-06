Сильный ветер снёс крышу жилого дома в Балхаше

Фото: очевидцы

В Балхаше сильный ветер снёс крышу жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Инцидент произошёл 5 июня около 21:00.

"Из-за усиления ветра с порывами с дома по улице Караменде би, 4 упала крыша. Под ней остались две машины, водитель одной из них был доставлен в больницу, его обследовали, переломов нет. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь", — указывается в сообщении.

В настоящее время ведётся уборка обрушившейся части кровли. Крыша будет восстановлена, заверили в акимате.