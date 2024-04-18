Падчерица оформила многомиллионный кредит на пенсионерку в Акмолинской области

В Акмолинской области 67-летняя женщина обнаружила задолженность в банке на сумму около шести миллионов тенге. Кредит на такую сумму она не оформляла, поэтому, заподозрив неладное, решила сразу же обратиться в полицию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что доступ к данным женщины был у падчерицы.

Позже девушка призналась, что зарегистрировала банковское приложение, обманным путём сделала идентификацию лица пострадавшей и оформила на неё кредит.

Заполучив внушительную сумму, она закрыла свои долги, а оставшиеся деньги потратила на личные нужды.