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  • Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор
polisia.kz Сегодня, 16:52
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Сегодня, 16:52
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Фото: polisia.kz

Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор

Суд оштрафовал жителя Акмолинской области, в доме которого обнаружили 750 килограммов мяса собак, а также препараты и дротики для отстрела животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Приговором суда Шортандинского района мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 200 МРП (690 тысяч тенге). Он уже оплачен. 

Ранее защитники животных опубликовали запись телефонного разговора с торговцем, который во всех деталях рассказал о своём промысле.

20 февраля было зарегистрировано уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении 41-летнего жителя посёлка Дамса Шортандинского района. 

Мужчина отлавливал бездомных собак и пускал их на мясо, которое после продавал.

На момент обыска в доме у мужчины было обнаружено 750 килограммов собачьего мяса. В одном из кафе Астаны рассказали, что ранее купили у злоумышленника около 150 килограммов мяса, за которое заплатили более 100 тысяч тенге. 

Как выяснили полицейские, мужчина ранее работал в сфере ветеринарии и знал, как можно отстреливать собак. 

В ходе обыска стражами порядка обнаружено 26 дротиков с препаратом “Аделин-супер”, 19 пластин с дротиками (190 штук), шприц с иглой, рукоятка приклада, цевье. Всё это после суда уничтожили. 
 

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Сегодня, 16:52
685
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