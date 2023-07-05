Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор

Фото: polisia.kz

Суд оштрафовал жителя Акмолинской области, в доме которого обнаружили 750 килограммов мяса собак, а также препараты и дротики для отстрела животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Приговором суда Шортандинского района мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 200 МРП (690 тысяч тенге). Он уже оплачен.

Ранее защитники животных опубликовали запись телефонного разговора с торговцем, который во всех деталях рассказал о своём промысле.

20 февраля было зарегистрировано уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении 41-летнего жителя посёлка Дамса Шортандинского района.

Мужчина отлавливал бездомных собак и пускал их на мясо, которое после продавал.

На момент обыска в доме у мужчины было обнаружено 750 килограммов собачьего мяса. В одном из кафе Астаны рассказали, что ранее купили у злоумышленника около 150 килограммов мяса, за которое заплатили более 100 тысяч тенге.

Как выяснили полицейские, мужчина ранее работал в сфере ветеринарии и знал, как можно отстреливать собак.

В ходе обыска стражами порядка обнаружено 26 дротиков с препаратом “Аделин-супер”, 19 пластин с дротиками (190 штук), шприц с иглой, рукоятка приклада, цевье. Всё это после суда уничтожили.

