Разделывал и продавал мясо собак: о расследовании сообщили в полиции Акмолинской области

Фото: pixabay.com

Сотрудниками полиции совместно с волонтёрами в отдел полиции доставлен 41-летний акмолинец, промышлявший отловом бродячих собак с дальнейшей реализацией их туш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"По факту жестокого обращения с животными начато досудебное расследование по статье 316 УК РК. В ходе осмотра по месту жительства обнаружены 50 разделанных туш собак общим весом около 750 килограммов. Назначены необходимые экспертизы. К расследованию привлечены заинтересованные государственные органы", - сообщили в полиции.

Там же уточнили, что в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства иные подробности расследования не разглашаются.

Ранее защитники животных опубликовали запись телефонного разговора с торговцем, который во всех деталях рассказал о своём промысле.