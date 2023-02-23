Волонтёры поймали поставщика собачатины в рестораны Акмолинской области

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Волонтёры вышли на поставщика собачатины в рестораны. Зоозащитники заявили, что собак на кухни корейских ресторанов поставляли отловщики собак, передаёт BaigeNews.kz.

Защитники животных опубликовали в Instagram телефонный разговор с торговцем, который во всех деталях рассказал о своём промысле.

"Мы вышли на торговца собачьим мясом в крупных размерах. Под видом покупателей узнали, что эти люди - отловщики по Акмолинской области. Это только отрывок из разговора с отловщиком-торговцем. Он настолько никого не боится, что хвастается тем, что из полторы тонны мяса отборного у него 700 кг, и маленькими партиями он не торгует. В мясе могут быть обнаружены чипы и дротики, поэтому предупреждает, чтобы тщательнее готовили...С помощью волонтёров и сотрудников полиции его задержали, изъяли оружие и более 750 кг собачьего мяса", - пишут они.

Волонтёры отметили, что правоохранительные органы задержали "торговца", но отпустили под подписку о невыезде.

Стоит отметить, что в Казахстане запрещено употреблять в пищу домашних животных, в том числе окшек и собак. Употребление в пищу мяса домашних питомцев будет приравниваться к жестокому обращению животных, повлекшему за собой гибель животного.