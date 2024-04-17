Отмену рейсов в и из ОАЭ прокомментировали в Air Astana

Рейсы КС897/КС898, запланированные на 17 апреля по маршруту Алматы-Дубай-Алматы, отменили из-за закрытия аэропорта в ОАЭ, передаёт BaigeNews.kz.

В авиакомпании Air Astana сообщили, что пассажиры могут перебронировать билеты на альтернативные даты или оформить возврат по месту приобретения.

"Рейс КС205 от 17 апреля по маршруту Астана-Дубай был перенаправлен в аэродром Фуджейра также в связи с закрытием аэропорта в пункте назначения. Ожидаемое время вылета в Дубай 18 апреля в 8:20 по местному времени. Обратный рейс КС206 по направлению Дубай-Астана переносится на 18 апреля 10:00 местного времени", - сказано в сообщении.

Напомним, казахстанцы не могут вылететь из Дубая с 16 апреля. Причиной тому стала непогода. Видео затопленных улиц и аэропорта эмирата появилось в Сети.