Открывший стрельбу в школе подросток покончил с собой

Один подросток убит и еще пять человек получили ранения 4 января в результате стрельбы в школе Perry High School в американском штате Айова. Об этом сообщила Русская служба Би-Би-си, передаёт BaigeNews.kz.

Стрелок, 17-летний ученик той же школы, покончил с собой. Он был вооружен помповым ружьем и пистолетом. Полицейские говорят, что он застрелился. В здании школы было найдено и самодельное взрывное устройство. Его обезвредили сапёры.

Полиция прибыла на место преступления уже через семь минут после происшествия. Позже к полицейским присоединились агенты ФБР и сотрудники спецподразделения по борьбе с терроризмом. Стрельба началась в половине восьмого утра, когда занятия ещё не начинались, и в здании школы было сравнительно немного учеников, что, вероятно, позволило избежать большего числа жертв.

Школа Perry High School находится в городке Перри с населением чуть больше 8 тысяч человек. Он расположен к северо-западу от столицы штата, города Де-Мойн.

В декабре 2023 года в Карловом университете на площади Яна Палаха в Праге произошла стрельба. По данным полиции, ранения получили десятки человек, были погибшие. Стрелка ликвидировали.