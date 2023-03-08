Открытки бабушке и любовнице: как нейросети поздравили женщин

Фото: MidJourney

Нейросетям Midjourney и GPT Chat дали очередное интересное задание — нарисовать образ прекрасной дамы к Международному женскому дню и придумать оригинальные поздравления, передаёт BaigeNews.kz

Трудиться две знаменитые нейросети заставили визуализатор Kati Profi и контент-коуч Адыгейша.

Таким образом получились открытки для жены, мамы, бабушки, подруги и даже любовницы, созданные искусственным интеллектом под руководством человека.

Искусственный интеллект для создания текстов и поиска ответов — чат GPT

GPT - Generative Pre-trained Transformer — это чат-бот, который в режиме диалога отвечает на текстовые запросы пользователя.

GPT использует большой объем данных, которые были предварительно обучены на нейросети. Эти данные включают в себя тексты, статьи, книги и другие источники информации, которые были загружены в систему. Когда пользователь задает вопрос, GPT использует свои алгоритмы глубокого обучения для анализа вопроса и поиска наиболее подходящего ответа из предварительно обученных данных.

В чем уникальность работы с GPT-чат. Тема искусственного интеллекта в вопросе создания текстов не нова.

В 1950 году была создана первая программа, способная генерировать тексты на естественном языке. В 2000-х годах были разработаны первые системы, способные генерировать тексты на основе анализа контекста и контекстно-зависимых моделей.

Но действительно о том, что искусственный интеллект может заменить авторов, журналистов и копирайтеров, всерьёз заговорили только в 2020 году.

Система GPT-3 имеет более чем 175 миллиардов параметров и способна генерировать тексты на естественном языке с высокой степенью достоверности и качества. И главная фишка чата в том, что пока ты переписываешься с чатом в одном окне, ты можешь уточнять и совершенствовать запрос.

Например:

1. Напиши поздравление для Мамы

2. Добавь юмор.

3. Сократи до 250 символов.

И чат создаёт и дорабатывает текст до нужного результата.

Пока что тексты сгенерированные GPT нудноватые и бездушные, в них много сложных слов, длинные нечитабельные предложения, обтекаемые смыслы. Но на то она и нейросеть, что она очень быстро учится.

Неменее любопытна нейросеть для создания изображений MidJourney

MidJourney - это нейросеть для создания визуала, интерактивных прототипов и ux-дизайна. MidJourney так же, как GPT-чат умеет общаться с пользователем в режиме одного окна. Можно бесконечно конкретизировать запрос и получать на выходе нужную картинку в одном из 32 доступных графических стилей от гиперреализма до аниме.

Грамотный запрос к нейросети и резе две минуты уникальное изображение без фотостоков и авторских прав готово.

А эту подборку образо прекрасных дам, сгенерированных при помощи нейросети, сделал Telegram-канал "Нейросеть видит".

Нужно отметить, что инскусственный интеллект достаточно быстро и хорошо "приживаеттся" в современном человеческом мире. К примеру, нейросеть глубокого обучения ExoMiner помогла NASA открыть 301 новую экзопланету. А японские биоинформатики разработали нейросеть, которая способна определить особенности походки, характерные для людей и других животных с болезнью Паркинсона.

В последние годы нейросетями могут пользоваться не только учёные, но и простые обыватели. Удивительные открытия земляне делали при помощи нейросети Midjourney, например перенесли героев мульфильма "Простоквашино" в американский ситком.

В январе 2023 года корпорация Microsoft представила новый проект из области искусственного интеллекта под названием VALL-E. Нейросеть умеет весьма точно имитировать любой человеческий голос, предварительно послушав его всего три секунды. Некоторые специалисты опасаются, что через несколько лет мошенники смогут позвонить любому человеку голосом его мамы.

Между тем, не так давно глава поисковой системы Google предупредил о подводных камнях искусственного интеллекта в чат-ботах ChatGPT — так называемых галлюцинациях. По его словам, машина может выдать убедительный, но полностью выдуманный ответ и у создателей ChatGPT одной из основных задач было свести это к минимуму.